Суббота, 18 Февраля 2017 12:50

АрмИнфо. 18-го февраля по положению на 10:30 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, сообщает Министерство ЧС РА.

Закрыта автодорога Берд-Чамбарак. Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал. На Варденяцском перевале, поворотах Тигранашена и автодороге Горис-Сисиан местами наблюдается гололедица.

"Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей, кроме машин с прицепом. Данные из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия свидетельствуют о том, что с российской стороны наблюдается скопление 80 грузовых автомобилей", - говорится в сообщении МЧС РА.