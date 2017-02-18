Суббота, 18 Февраля 2017 12:48

АрмИнфо.Несмотря на попытки Азербайджана воспрепятствовать визиту иностранных граждан в Нагорный Карабах, бывший канадский парламентарий Джим Каригианнис намерен в ближайшие дни посетить Арцах в качестве международного наблюдателя на

конституционном референдуме в НКР. Отметим, что от Армении за ходом конституционного референдума в Арцахе будет наблюдать парламентская делегация во главе с вице-спикером Эдуардом Шармазановым.

Конституционный референдум в Арцахе состоится 20 февраля текущего года. Проект конституционных преобразований предполагает переход НКР

с полупрезидентской формы правления на президентскую. В связи с конституционным референдум многие страны, в частности, Россия и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, уже выступили с заявлениями о том, что не признают Арцах в качестве суверенной страны, тем не менее, подчеркнув, что проведение плебисцита является внутренним делом непризнанной республики.