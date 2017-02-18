Суббота, 18 Февраля 2017 12:45

АрмИнфо. По обвинению в незаконном лишении свободы человека группой лиц по предварительному сговору арестован сын экс-министра иностранных дел Армении, лидера партии <Единение> Вардана Осканяна Ара Осканян.

Как сообщили АрмИнфо в Следственном Комитете РА, Ара Осканян и его двоюродный брат Г.Седракян 16 февраля текущего года в районе 17:00 близ магазина <Роберто> на улице Ленинградян насильно усадили гражданина Н.Берберяна в машину, увезли в направлении города Абовян, и, угрожая расправой, потребовали вернуть долг в размере 1,5 млн драмов.

17 февраля Осканян и Седракян были арестованы, они отказались от дачи показаний. По факту возбуждено уголовное дело. Отметим, что статьи, инкриминируемые Осканяну и Седракяну, предусматривают наказание исправительными работами на срок до двух лет, либо арест на срок от одного до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Напомним, что это не первая скандальная история с участием сына экс-министра ИД. В 2013 году Осканян-младший был задержан и оштрафован на 200 тысяч драмов за хранение и употребление наркотиков. В том же году около ночного клуба <Эдем> он избил человека и сломал ему нос. Ранее на служебном автомобиле своего отца-министра Осканян-младший совершил наезд.