Пятница, 17 Февраля 2017 17:24

АрмИнфо. Армения не должна конкурировать с Азербайджаном по числу политзаключенных. Об этом 17 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил зампред партии "Наследие" и глава предвыборного штаба блока "Оганян- Раффи-Осканян" Армен Мартиросян.

По его словам, Армения должна конкурировать с такими странами, которые руководствуются демократическими принципами, и где нет политзаключенных. "Армения вообще ни по какому вопросу не должна вступать в конкуренцию с Азербайджаном, для нас ориентиром должны быть совсем другие страны", - отметил зампред.

При этом в отличие от своих политических партнеров экс-министра обороны Сейрана Оганяна и экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна он не стал избегать вопросов, связанных с наличием политзаключенных в Армении. Мартиросян отметил, что лидер "Учредительного парламента" Жирай Сефилян, активист "Андреас Гукасян", лидер партии "Цегакрон" Шант Арутюнян, активист Геворг Сафарян и многие другие являются политзаключенными. "С этим необходимо бороться. В случае победы мы освободим всех политзаключенных и недопустим преследований в отношении инакомыслящих", - заявил он.

Мартиросян также заявил, что блок "Оганян-Раффи-Осканян" выгодно отличается от других политических сил, поскольку имеет возможность привлечь потенциал Диаспоры в процессы политического и экономического развития страны. "Осканян и Раффи Ованнисян, почему нет, и Сейран Оганян тоже имеют серьезные связи с Диаспорой и могут привлечь инвестиции в экономику Армении", - заключил он.