Пятница, 17 Февраля 2017 17:23

АрмИнфо.Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян" признался, что избил в своем кабинете члена группы "Сасна црер" и участник арцахской войны Павлика Манукяна.

"Нет людей, которые никогда бы не ошибались. В моем кабинете был инцидент, были некоторые ошибки в межличностных отношениях, однако с Манукяном долго сотрудничали", - заявил Оганян. При этом он добавил, что пытался помогать Манукяну и его друзьям во время своего пребывания на посту министра обороны.

Оганян также заметил, что его отношение к членам "Сасна црер" и их действиям не изменилось после отставки с поста министра. В частности, он заявил, что они были вынуждены пойти на этот шаг, пытаясь противостоять несправедливости. <Однако считаю неразумным решать вопросы с помощью оружия. Неприемлем подобный подход решения проблем, однако есть нюансы, которые необходимо учитывать, и мы сделаем это, если получим власть", - заявил экс-министр.

Политик также заявил, что в случае победы их блока в стране не будет политзаключенных. Оганян признал, что сейчас есть таковые, однако отказался назвать конкретные имена. Он также уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли разоблачать незаконные действия властей в тот период, когда сам занимал должность министра обороны. "В ходе нашего правления все незаконные проявления будут искоренены", - лишь пообещал Оганян.

Напомним, что ранее член захватившей здание полка ППС в Ереване группировки "Сасна црер" Павлик Манукян, заявлял, что 19 июня 2005г. Оганян, занимавший тогда пост министра обороны Арцаха, вместе с группой высокопоставленных военных - Самвелом Карапетяном, Варданом Балаяном, Артуром Арутюняном, Владиком Хачатряном, а также нынешним министром обороны Арцаха Мовсесом Акопяном, в здании МО жестоко избил его.