Пятница, 17 Февраля 2017 17:19

АрмИнфо.Очередной мониторинг со стороны офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен на армяно-азербайджанской границе 16 февраля близ села Чинари Тавушской области Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, с армянской стороны в мониторинге участвовали полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберлен и Христо Христов. Во время мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

После мониторинга на брифинге в сельской администрации Чинари представителям ОБСЕ была представлена ситуация на границе, а также статистика нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Внимание представителей ОБСЕ было привлечено на том факте, что Азербайджан зачастую обстреливает населенные пункты и пастбища.