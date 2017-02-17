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 Пятница, 17 Февраля 2017 17:19

Татевик Шагунян

Армянская сторона привлекла внимание представителей ОБСЕ на случаи нарушения перемирия со стороны Азербайджана

Армянская сторона привлекла внимание представителей ОБСЕ на случаи нарушения перемирия со стороны Азербайджана

АрмИнфо.Очередной мониторинг со стороны офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен на армяно-азербайджанской границе 16 февраля близ села Чинари Тавушской области Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, с армянской стороны в мониторинге участвовали полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберлен и Христо Христов. Во время мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

После мониторинга на брифинге в сельской администрации Чинари представителям ОБСЕ была представлена ситуация на границе, а также статистика нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Внимание представителей ОБСЕ было привлечено на том факте, что Азербайджан зачастую обстреливает населенные пункты и пастбища.

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