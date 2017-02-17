Пятница, 17 Февраля 2017 17:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

20 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 2, 5, 6, 8, 9 в кв. Давташен, улицы 3, 4, 8, 10 в кв. Силикян, жилые дома 23/12, 23/13 на ул. Ленинградяна, переулки Церенци 1, 2, 4, улицы Шаумяна 8, Себастия 27, Шаумяна 16, Гагарина, Дживани, Церенци, Тычины, жилые дома 52/3, 52/5 на ул. Исакова, 25 на ул. Микоян, 2 на ул.Сасна Црер, территория Амараноцаин 1;

10:30-17:00 жилые дома 5/2, 5/3 на ул. Нансена, 10 на ул. Сафаряна, училище N 1, школа N 106, детский сад 98 и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнском марзе:

11:00-12:00 улицы Туманяна, Тадевосяна, Линча, Ехбайрутян, Сажумян, Маштоца, Севака, Грибоедова, Касахи, Восканян, Гапанцян, Арцаха, Сисакян, Ереванян, Огагорцнери в городе Аштарак;

в Араратском марзе:

10:00-15:00 частично улицы 2 и 3 в селе Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-13:00 частично улицы Никогосян, Пушкина в городе Веди;

11:00-14:00 частично село Ванашен; улицы Шаумяна, Воску корзман фабрика, жилые дома 9-11, 11А, 11Б, 21 Банавани, жилые дома 1- 14, 16, 18, 19 в Араратском массиве в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе, частично квартал 'Чайкенди" в городе Вайк; села Азатек, Заритап, Зедеа, Пор, Хндзорут, Нор Азнаберд, Бардзруни, Мартирос, Серс, Гомк, Капуйт;

в Котайкском марзе:

12:00-15:00 села Верин и Неркин Птгни; частично ТГ "Ариндж Молл", ООО "Тигарбо", прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:00 частично село Лчашен, сельский муниципалитет, станция сотового оператора "Виваселл МТС", прилегающие производственные территории и общественные абоненты.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.