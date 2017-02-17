Пятница, 17 Февраля 2017 17:06

АрмИнфо.Я против политики отрицания Турции по вопросу Геноцида армян. Об этом в беседе с журналистами в Ереване заявил турецкий политолог Али Байрамоглу.

<Я один из первых представителей интеллигенции, кто заявил, что выступает против данной политики Турции>, - отметил политолог. Говоря в целом об армяно-турецких отношениях, он отметил, что они находятся на сложном этапе, а кризис в Турции делает невозможными обсуждения об открытии границы, демократии, свободе слова.

Байрамоглу также убежден, что <армянские вопросы> обсуждаются на двух уровнях - государственном, который находится в тупике, и общественном, который активизировался после убийства журналиста Гранта Динка в 2008 году. Политолог также считает, что в Турции остается некое напряжение и эмоциональное отношение к вопросу геноцида, что обусловлено углубляющимся кризисом в Сирии, курдской проблемой, неудавшимся переворотом в стране.

Коснувшись угроз в адрес депутата турецкого парламента от курдской Демократической партии народов армянского происхождения Каро Пайляна, политолог выразил убеждение, что его жизни ничего не угрожает. <Конечно от <сумы и от тюрьмы никто не застрахован>, однако полагаю, что самое опасное в сложившейся ситуации это то, что Пайлян использовал термин <Геноцид армян> во время выступления в Меджлисе, в связи с чем три политические силы в парламенте объединились против него и лишили его права участия в трех заседания законодательного органа>, - заметил он.