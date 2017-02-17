Пятница, 17 Февраля 2017 17:03

АрмИнфо.Экс-министр обороны и лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян заявил, что у него нет разногласий с президентом Армении Сержем Саргсяном, кроме вопросов управления.

Оганян также заявил, что выступает против нынешних властей и правящей в Армении элиты. Тем не менее, экс-министр заверил, что имеет хорошие отношения с представителями нынешних властей. Говоря о причастности экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна к деятельности блока политик подчеркнул, что у него хорошие отношения не только с ним, но и многими боевыми товарищами. "Не только с Бабаяном, но и с другими нашими сослуживцами есть определенное сотрудничество, но мы с политическими силами, входящими в состав блока, действуем самостоятельно", - подчеркнул он.

В свою очередь глава экс-глава МИД Армении и лидер входящей в состав блока партии "Единение" Вардан Осканян заявил, что Бабаян по разным причинам симпатизирует блоку. " Он долгие годы был командующим Армией обороны НКР и не может оставаться безразличным к политическим процессам в Армении", - подчеркнул он.

Экс-мнистры также подчеркнули, что против блока "Оганян - Раффи - Осканян" развернута информационная кампания, в которую вовлечены не только СМИ, но и члены некоторых оппозиционных объединений. "Однако мы готовы и к этому, следовательно, будут аргументированные контрудары", - отметил Оганян.

Оганян также опроверг информацию о том, что владеет зданиями в центре Ереване и на берегу озера Севан. При этом он подтвердил информацию о том, что арендует дом в квартале "Ваагни". "Владелец квартала Ваагн Овнанян подарил мне там участок, однако сейчас и он не принадлежит мне", - заключил Оганян. Он также опроверг сообщения СМИ о выдвижении кандидатуры его жены Рузаны Хачатрян по рейтинговой системе на парламентских выборах.