Пятница, 17 Февраля 2017 17:01

АрмИнфо.Нормализация армяно-турецких отношений останется в числе приоритетов Франции. Об этом 17 февраля в Ереване на обсуждениях <Будущее армяно-турецкого диалога на перекрестке международных отношений и вопросов памяти> заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

Дипломат напомнил, что после событий 1915 года на протяжении многих лет диалог между Армении и Турцией был не возможен. <Ситуация изменилась после 2000-ого года, благодаря <футбольной дипломатии> и последующих ей шагов. Несмотря на закрытость сухопутной границы между двумя странами, контакты межу людьми сохраняются, есть даже авиасообщение>, - отметил Шарпантье. При этом он добавил, что диалог между обществами Армении и Турции должен сохраняться и развиваться. В качестве наглядного примера французский дипломат привел примирение Франции и Германии. <Надеюсь, что сегодняшние обсуждения позволят нам пролить свет на решение проблемы. Нормализация армяно-турецких отношений важна и с точки зрения региональной безопасности и останется в числе наших приоритетов и будущем>, - заключил посол Франции.

Напомним, что 10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе (Швейцария) <Протокол об установлении дипотношений> и <Протокол о развитии двусторонних отношений>. Документы предусматривают создание совместной комиссии из <независимых историков> для изучения вопроса о Геноциде армян 1915 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен, а в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.