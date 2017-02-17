Пятница, 17 Февраля 2017 16:02

АрмИнфо. Президент Республиканского Союза Работодателей Армении (РСРА) Гагик Макарян вручил Генеральному директору Beeline в Армении Андрею Пятахину благодарственную грамоту от Премьер-министра РА. За обеспечение стабильной занятости, достойного труда и высокую корпоративную ответственность, Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин был поощрен благодарственной грамотой от Премьер-министра РА Карена Карапетяна.

Президент РСРА Гагик Макарян, вручая грамоту, отметил: <Позвольте поздравить и от имени Премьер-министра РА передать Вам эту грамоту. Я уверен, что оценка деятельности Beeline в Армении в Вашем лице, будет еще больше способствовать дальнейшему развитию корпоративной социальной ответственности компании во благо социально­экономического прогресса и стабильности>.

<Я благодарю Премьер-министра Армении Карена Карапетяна за высокую оценку моей работы и хочу подчеркнуть, что эта награда является общей победой коллектива Beeline. Каждый из наших сотрудников, вне зависимости от работы или должности, осознает свою ответственность перед клиентами, и мы делаем все возможное, чтобы все почувствовали нашу любовь и заботу>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что среди критериев выбора лауреатов были активности компаний в обеспечении стабильных рабочих мест и достойного труда, работа в сфере корпоративной социальной ответственности и вклад в стабильное социально-экономическое развитие страны. В частности, была отмечена программа Beeline Make your mark, в рамках которой в Армении были удачно реализованы более двух десятков проектов, направленных на трудоустройство молодежи, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, а также на стимулирование предпринимательского мышления среди школьников и студентов.

ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy". Акции <ВымпелКом> котируются на NASDAQ под символом VIP. За более подробной информацией обращайтесь: www.vimpelcom.com