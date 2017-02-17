Пятница, 17 Февраля 2017 13:48

АрмИнфо. Евросоюз выделит Гюмри грант в размере 1 млн. евро для регионального развития, который будет направлен на культурную и инновационную сферы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе делегации ЕС в Армении, о предоставлении гранта сообщил глава Делегации ЕС Петр Свитальский во время сегодняшнего визита в Гюмри. Грант будет способствовать развитию средств управления проектов и финансовых средств, непосредственно содействуя развитию Ширакской области, а также повышению конкурентности, увеличению рабочих мест и сокращению миграции.

<Пилотная программа по территориальному развитию в Ширакской области

- мощный инструмент, направленный на стимуляцию культуры в качестве социального и экономического катализатора развития. Когда я говорю культура, подразумеваю увеличение рабочих мест в сферах культуры и инноваций. Придаем важность культуры в контексте регионального развития, последовательны в вопросе строительства культурных мостов, посредством объединения человеческого капитала, инновации, включая и инфраструктуру>, - сказал Свитальский.

Это второй тендер в рамках гранта <Пилотной программы регионального развития> (ППРР). Это самая большая региональная программа, реализуемая между ППРР и Арменией как с точки зрения объемов финансирования, так и географического покрытия. Общая цель программы ППРР - содействовать правительству Армении в деле обеспечения равномерного социального и экономического развития областей страны. Особая цель - создать экономические возможности и диверсифицировать экономику десяти областей Армении, а также создать в областях возможности обеспечения занятости.