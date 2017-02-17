Пятница, 17 Февраля 2017 12:54

АрмИнфо.Арестованный активист Андреас Гукасян будет баллотироваться в депутаты по списку блока < Оганян-Раффи-Осканян >.

Гукасяна в свой список включила партия <Наследие>, которая входит в состав блока. В своем заявлении из УИУ Нубарашен Гукасян, в частности, отметил: "Сегодня я присоединяюсь к борьбе оппозиционных партий как независимый и беспартийный кандидат". Он выразил благодарность партии "Наследие" за выдвижение его кандидатуры. Отметим, что Андреас Гукасян арестован по обвинению в организации массовых беспорядков в Ереване в июле 2016 года после захвата группой <Сасна црер> Полка Патрульной Службы Полиции. Он находится под арестом более шести месяцев. Гукасян в целях достижения справедливости даже объявил голодовку. Другие активисты, арестованные вместе с ним по данному обвинению, члены партии <Наследие> Армен Мартиросян, Овсеп Хуршудян и Давид Санасарян были освобождены. Теперь же оппозиционные силы считают его политзаключенным.