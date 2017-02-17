Пятница, 17 Февраля 2017 12:51

АрмИнфо.Распространенное сегодня, сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявление, сделанное по итогом встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, в целом позитивное, убежден пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

<Та часть заявления, где отмечается, что они не признают Нагорный Карабах в качестве суверенного государства, соответствует действительности. Однако, хочу заметить, что наш народ определил политический статус Нагорного Карабаха 2 сентября 1991 года. Сегодня мы не проводим референдум, чтобы изменить наш статус, а чтобы осуществить конституционные преобразования >, - отметил Бабаян в беседе с корреспондентом АрмИнфо. При этом он позитивно расценил тот факт, что посредники в своем заявлении признали данный референдум в качестве механизма организации общественной жизни собственного населения. По его словам, это важное обстоятельство.

Бабаян также коснулся заявления посредников по части возвращения Арменией тела азербайджанского диверсанта. <Конечно, хорошо, что они положительно расценивают данный шаг Армении, вместе с тем они ни слова не говорят о том, что Азербайджан заключил под стражу невинного человека (речь о блогере Александре Лапшине), фактически обрекая его на смерть. Важно, чтобы и сопредседатели, и международное сообщество более жестко и адресно реагировали на данные шаги Азербайджана>,- сказал пресс-секретарь президента НКР.

Сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по итогом встреч с главами МИД Армении и Азербайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, распространили заявление, в котором подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет и война не является выходом из ситуации, призвав стороны проявить сдержанность как на местах, так и в публичных заявлениях, готовя население к миру, а не войне. Посредники обсудили с армянским и азербайджанским министрами текущую ситуацию вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской госграницы, призвали стороны строго соблюдать соглашения от 1994-95 гг. о прекращении огня. Вместе с тем, сопредседатели положительно расценили гуманитарный шаг армянских властей, передать тело азербайджанского военнослужащего на родину.

Сопредседатели МГ ОБСЕ также подчеркнули, что информированы о запланированном на 20 февраля в Нагорном Карабахе конституционном референдуме. <Несмотря на то, что де- факто власти Нагорного Карабаха рассматривают возможность использования такой процедуры - стремясь организовать общественную жизнь собственного населения, ни одна из стран, в том числе Армения и Азербайджан, не признают Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Соответственно, сопредседатели не признают результаты предстоящего референдума с точки зрения воздействия на правовой статус Нагорного Карабаха. Результаты референдума не могут предрешить окончательный статуса Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, по установлению прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта>, - говорится в заявлении сопредседателей