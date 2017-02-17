Пятница, 17 Февраля 2017 00:02

АрмИнфо. В Мюнхене стартовала встреча главы МИД Армении Эдварда Налбандяна с коллегой из Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбук пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Раннее, на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Во встрече участвовал и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Стороны подчеркнули важность реализации договоренностей по созданию соответствующих условий для продвижения мирного переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, достигнутых в ходе Венского и Петербургского саммитов.

Налбандян привлек внимание посредников на то, что идя в разрез взятым обязательствам и многочисленным требованиям стран-посредников, Азербайджан продолжает нарушать бессрочные соглашения о прекращении огня от 1994-1995 гг., параллельно угрожая решить конфликт силовым путем.