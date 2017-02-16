Четверг, 16 Февраля 2017 16:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

17 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Неркин Шенгавита 5, 6, 12; квартал "Ахтанак" полностью;

10:30-17:00 жилые дома 5/2, 5/3 на ул. Нансена, 10 на ул. Сафарян, училище N 1, школа N 106, детский сад 98 и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирском марзе:

11:00-16:00 село Ушакерт;

11:00-17:00 частично город Армавир;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-11:00 частично улица Араратян в городе Веди;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-16:00 частично улицы Арсенян, Нарекаци, Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 улицы 18, 22, 24, 25 квартала "А" в селе Джрвеж и прилегающие общественные абоненты;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 кварталы "Мадан", "Маркс", "Зоравар Андраник" в городе Алаверди; село Джилиза;

10:30-13:30 частично село Гюлагарак.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.