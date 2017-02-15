Среда, 15 Февраля 2017 19:57

АрмИнфо. Начиная с 16 февраля 2017 года Beeline приостанавливает возможность оплаты услуг через платежные терминалы TelCell, Idram и EasyPay ввиду неравной комиссионной политики вышеназванных компаний по отношению к клиентам Beeline.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, при оплате услуг мобильной связи других операторов с терминалов начиная с 1001 драма платежи принимаются без дополнительной комиссии, а за мобильную связь Beeline TelCell, Idram и EasyPay принимают платежи без комиссии начиная только с 10 000 драмов.

Согласно источнику, на предложение Beeline работать на равных рыночных условиях с другими операторами, не взимая комиссию при платежах от 1000 и более драмов - компания получила отказ, в связи с чем, вынуждена предпринять меры по защите собственных интересов и интересов своих абонентов.

<Beeline приносит извинения за причиненные неудобства и сообщает, что оплатить услуги связи можно без комиссии в наших офисах продаж, в банках, на нашем сайте www.beeline.am и через мобильное приложение Beeline Armenia>, - говориться в официальном сообщении компании.

Отметим, что Beeline работает над тем, чтобы прийти к справедливому соглашению с платежными системами, компания открыта для диалога и основной задачей считает обеспечение равноправного и справедливого отношение к своим Клиентам.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".