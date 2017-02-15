Среда, 15 Февраля 2017 17:05

АрмИнфо.АРФ "Дашнакцутюн" будет участвовать в парламентских выборах с лозунгом "Новое начало - справедливая Армения". Об этом 15 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил глава предвыборного штаба АРФД Агван Варданян.

По его словам, основой всех происходящих в стране процессов должна быть справедливость, поскольку лишь при ее наличии возможно экономическое и культурное развитие, верховенство закона. При этом он заметил, что АРФД надеется на весомое присутствие в парламенте 6-го созыва. "Мы включили в список 45 беспартийных деятелей, которые являются нашими единомышленниками. Более того, среди наших кандидатов нет одиозных фигур, нет таких, кто руководствуется исключительно личными интересами. У нас сплоченная команда, которая будет стремиться получить большинство и не конкурировать между собой и воровать друг у друга голоса", - подчеркнул Варданян.

Касаясь возможности формирования поствыборной коалиции, Варданян также отметил, что дашнакцаканы не ищут врагов внутри страны и поддерживают хорошие отношения со всеми политическим силами. "Мы сейчас сотрудничаем с правящей Республиканской партией Армении, однако это не настоящая коалиция, поскольку у нее от наших голосов ничего не зависит, следовательно, в новом парламенте должны быть реальные коалиции', - подчеркнул политик. При этом он заметил, что вопрос дальнейшего сотрудничества с РПА зависит от результатов апрельских выборов. "Наша цель - сформировать качественно новую власть и искоренить негативные явления в стране", - подчеркнул дашнакцакан.

Отметим, что АРФД будет участвовать в парламентских выборах с отдельным пропорциональным списком, который возглавил глава фракции Армен Рустамян. На втором месте в списке Агван Варданян, за ним министр территориального управления Давид Локян, после Арменуи Кургинян, затем министр образования и наук Левон Мкртчян. В десятку также вошли министр охраны природы Арцвик Минасян, Армен Бабаян, Рузанна Аракелян, Спартак Сейранян и Микаел Манукян. Парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления.