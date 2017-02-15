Среда, 15 Февраля 2017 17:04

АрмИнфо.Сошедший с путей вагон грузового поезда парализовал работу железнодорожной ветки Гюмри- Ереван.

Как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" Вардан Алоян, инцидент произошел в 12:05 часов по местному времени. По его словам, из-за данного инцидента электричка, следовавшая по маршруту Гюмри-Ереван, вынуждена была вернуться на вокзал отправления. "С целью устранения последствий инцидента и скорейшего возобновления железнодорожного сообщения, на месте работает бригада ремонтников", - заключил Алоян.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. ЗАО "Армянская железная дорога" было передано в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.