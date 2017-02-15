Среда, 15 Февраля 2017 17:03

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян не удивлен отсутствием своего имени в пропорциональном списке Республиканкой партии Армении. Об этом он заявил 15 февраля на встрече со студентами Ереванского государственного университета.

"Может, есть ограничение, согласно которому я не удовлетворяю требованиям", - заявил премьер. При этом он выразил надежду на то, что РПА достигнет успеха на выборах и его команда сможет продолжить свою работу.

Отвечая на вопрос студентов о том, есть ли в Армении политзаключенные, Карапетян заявил, что не знает этого. "Честно, я не знаю этого", - заявил он. На уточняющий вопрос о том, являются ли активист Геворк Сафарян, глава партии "Цегакрон" Шант Арутюнян, доставивший еду членам группировки "Сасна црер" Артур Саркисян политзаключенными, он ответил, что хочет жить в правовом государстве. "И, независимо от наших симпатий и положительного отношения к ним за их участие вопросах независимости и защиты страны, у государства есть законы, а индульгенции на их нарушение нет ни у кого", - подчеркнул он. При этом на его взгляд вопросом для споров может стать избирательный подход к применению законов. "Это плохая практика, но если мы регулярно и эмоционально будем пытаться комментировать эти законы, то не придем ни к чему хорошему", - заявил глава государства.

Отметим, что накануне был опубликован пропорциональный список РПА. Первая десятка списка РПА: Виген Саркисян, Тарон Маркарян, Арпине Ованнисян, Ара Баблоян, Армен Амирян, Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Маргарит Есаян, Самвел Фарманян, Карен Авакян. Начальника штаба на выборах у РПА не будет, поскольку штаб будет руководиться Исполнительным органом партии, возглавляемым ее лидером Сержем Саргсяном