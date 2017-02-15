АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий
16 февраля текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
10:00-16:00 жилой дома 45 на ул. Ширака;
11:00-17:00 жилые дома 7, 9 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты;
в Армавирском марзе:
11:00-16:00 село Ушакерт;
11:00-11:00 частично село Армавир;
в Араратском марзе:
10:00-13:00 частично село Айнтап;
10:30-16:00 частично село Норашен;
11:00-13:00 частично улица Туманяна в городе Арарат; частично улица Араратян в городе Веди;
11:30-16:00 частично село Верин Арташат; села Айгепат, Айгезард;
в Вайоц Дзорском марзе:
10:00-16:00 частично улица Азатутяна в городе Вайк;
11:00-16:00 частично улицы Спандаряна, Ханджяна в городе Ехегнадзор;
в Котайкском марзе:
11:00-14:00 жилые дома 3, 5 на ул. Гая, 5/3 на ул. Туманяна, здания общежитий N 1, 2, компания <Конверс банк>, ООО "АниЛит", детский сад и прилегающие общественные абоненты в городе Нор Ачн;
в Тавушском марзе:
11:00-14:00 частично село Техут; улицы Тбилисян, Шаумяна в городе Дилижан.
Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.
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