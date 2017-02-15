Среда, 15 Февраля 2017 16:15

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

16 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дома 45 на ул. Ширака;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-16:00 село Ушакерт;

11:00-11:00 частично село Армавир;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-13:00 частично улица Туманяна в городе Арарат; частично улица Араратян в городе Веди;

11:30-16:00 частично село Верин Арташат; села Айгепат, Айгезард;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично улица Азатутяна в городе Вайк;

11:00-16:00 частично улицы Спандаряна, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 жилые дома 3, 5 на ул. Гая, 5/3 на ул. Туманяна, здания общежитий N 1, 2, компания <Конверс банк>, ООО "АниЛит", детский сад и прилегающие общественные абоненты в городе Нор Ачн;

в Тавушском марзе:

11:00-14:00 частично село Техут; улицы Тбилисян, Шаумяна в городе Дилижан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.