Среда, 15 Февраля 2017 15:50

АрмИнфо.Избавившись от приступов профессионального оптимизма, МГ ОБСЕ необходимо сосредоточиться на более реальных механизмах расследования инцидентов и расширении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, - заявил, выступая на экспертном совещании "Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя" российский аналитик Сергей Маркедонов.

"На 193-километровой линии соприкосновения миссия Анджея Каспшика - 5 человек. Поэтому вначале нужно свести к минимуму насилие, а уже потом переходить к решению политических вопросов. Нужно, наконец, прекратить ставить телегу поперед лошади. И главной задачей практических дипломатов является сведение к минимуму элемента военного тестирования", - заметил аналитик.

Отметив отсутствие миротворцев в зоне карабахского конфликта, Маркедонов подчеркнул необходимость прорабатывания вопроса о составе сил, которым согласно мадридским принципам будет предстоять осуществлять такую миссию. С учетом же достаточно сложных отношений Россия-Запад, вопрос состава миротворцев становится еще более сложным.

"Конечно, с одной стороны миротворцы - некий буфер. С другой - миротворцы не абстракция, за ними стоят страны, которые их туда послали. И даже если представить, что за ними страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, это тот еще пазл, предполагающий другие интересы" - отметил российский аналитик.

Вместе с тем, он с удовлетворением отметил, что в отличие от постсоветских конфликтов внешним силам не удалось превратить карабахскую проблему в прокси конфликт в контексте столкновения интересов сверхдержав. И то, что Карабах остался конфликтом регионального характера, на его взгляд, в контексте обсуждения перспектив мира очень важно.