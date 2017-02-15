Среда, 15 Февраля 2017 15:47

АрмИнфо. Народный депутат парламента Аргентины, экс-министр обороны, экс-министра по безопасности Нильда Гарре инициировала проект о криминализации отрицания преступлений против человечности, в том числе, и Геноцида армян.

Как рассказала в интервью Prensa Armenia сама Гарре, проект предполагается включить в Уголовный кодекс страны и предполагает уголовную ответственность для тех, кто публично отрицает, минимизирует, оправдывает или же в какой-либо форме одобряет геноцид или преступления против человечности. Гааре констатировала, что в последнее время участили случаи, когда разные правительственные чиновники отрицают масштабы государственного терроризма и ущерб, который они причинили его жертвам. Аргентинский депутат также считает, что должно применяться более суровое наказание для данного преступления. По ее словам, закон не нов и является копией, подобных законов, действующих во многих европейских странах. "В 2006 году Национальный конгресс принял Закон 26,199 о признания Геноцида, жертвами которого стал армянский народ. Следовательно, ясно, что он входит в проект, который мы предлагаем",- отметила Гарре.

Она также затруднилась сказать, какой будет реакция Турции на данную инициативу, однако заметила, что Аргентина является суверенным государством, а Национальный конгресс один из тех структур, которые представляют полномочия этого государства.

Сенат Аргентины в 2004 году принял декларацию, в которой заявил о солидарности с армянской общиной - жертвами первого геноцида XX века, а уже 29 ноября 2006 года парламент Аргентины признал Геноцид армян.