Среда, 15 Февраля 2017 15:37

АрмИнфо.70-80% военнослужащих ВС Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом - талыши, таты и удины, - заявил, выступая на экспертном совещании "Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя" получивший со своей семьей убежище в Армении, азербайджанский журналист талышского происхождения Шахин Мирзоев.

Власти Армении удовлетворили просьбу Мирзоева о предоставлении временного убежища. Являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты <Толыши Садо>, Мирзоев был вынужден бежать из Азербайджана вследствие грубейшего попрания прав национальных и религиозных меньшинств и вместе с семьей прибыть в Армению.

"Представителей нацменьшинств забирают в армию насильно и сразу же отправляют в мясорубку на передовой, что объясняет то, что среди

убитых, в основном, талыши, таты и удины. Остальные 20-30% т. н. местные служат, где угодно только не на передовой, к примеру, на складах"- отметил он.

Отказаться от прохождения срочной службы нацменьшинства, по словам Мирзоева не могут, учитывая, что в этом случае они поставят под удар не только собственную жизнь, но и жизнь своих родных. "Пострадает вся семья. Я сейчас в Армении, а моего 92-летнего отца в Азербайджане уже заставили от меня отказаться. Возможно, он - старый человек, даже не понимает, что происходит", - подытожил Мирзоев.