Среда, 15 Февраля 2017 15:21

АрмИнфо.Партии "Свободные демократы 'Хачатура Кокобеляна и "Свобода" экс-премьера Гранта Багратяна подписали соглашение о совместном участии в предстоящих 2-го апреля парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Грант Багратян.

Согласно подписанному документу, пропорциональный список блока возглавит Кокобелян, а кандидатом на пост премьера данной политической силы и главы фракции является Багратян. "Скоро на суд общественности будет представлена предвыборная программа блока, которая созвучна с позиций каждого члена списка", - отметил политик, добавив, что сам же и является автором экономической части данного документа. Ранее лидер "Свободных демократов' Хачатур Кокобелян сообщил, что в список блока будут включены общественные беспартийные деятели. В частности, он указал на бывших членов фракции "Наследие" Степана Сафаряна и Анаит Бахшян.