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 Среда, 15 Февраля 2017 15:21

Нана Мартиросян

Хачатур Кокобелян возглавит пропорциональный список блока "Свободных демократов" и "Свободы"

Хачатур Кокобелян возглавит пропорциональный список блока "Свободных демократов" и "Свободы"

АрмИнфо.Партии "Свободные демократы 'Хачатура Кокобеляна  и "Свобода" экс-премьера Гранта Багратяна подписали соглашение о совместном участии в предстоящих 2-го апреля парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Грант Багратян.

Согласно подписанному документу, пропорциональный список блока возглавит Кокобелян, а кандидатом на пост премьера данной политической силы и главы фракции является Багратян.  "Скоро  на суд общественности будет представлена предвыборная программа блока, которая созвучна с позиций каждого члена списка", -  отметил политик, добавив, что сам же и является автором экономической части данного документа.  Ранее лидер "Свободных демократов' Хачатур Кокобелян сообщил, что в список блока будут включены общественные беспартийные деятели. В частности, он указал на  бывших членов фракции "Наследие" Степана Сафаряна и Анаит Бахшян. 

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