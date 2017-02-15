Среда, 15 Февраля 2017 15:14

АрмИнфо. Отсутствие альтернативы международному признанию Арцаха в первую очередь подтверждает позиция самого Азербайджана, изначально взявшего на вооружение, и придерживающегося по сей день политики силового решения конфликта, заявил, выступая на экспертном совещании "Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя", заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

В мероприятии принимают участие председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Артак Закарян, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и др.

"Власти Азербайджана от политики терроризма на государственном уровне не отказались. И если ранее в Баку хотя бы это скрывали, то теперь говорят, абсолютно не таясь. Свидетельство - все последние заявления президента этой страны, в частности последнее - о том, что все происходящее - внутреннее дело Баку", - отметил он.

По оценкам дипломата, в лице Азербайджана армянские стороны конфликта имеют дело с субъектом, готовым в любой момент отказаться от любых договоренностей, в первую очередь по соблюдению режима перемирия. Подписание же в свое время соглашения о перемирии, в том числе Арменией делает документ международным, что обязывает Баку его выполнять.

"Мадридский документ, конечно, предполагает пакетное решение путем компромиссов. Но мы все понимаем, что даже принятый сторонами пакетный вариант может быть реализован лишь поэтапно. Азербайджан - субъект готовый отказаться от обязательств, добившись выгодной позиции. В этом свете, у посредников МГ ОБСЕ остается одна миссия - не дать возобновиться боевым действиям", - подытожил дипломат.