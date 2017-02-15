Среда, 15 Февраля 2017 15:11

АрмИнфо. Сегодня Талышстан переживает то, что в свое время переживал Нагорный Карабах. Об этом заявил, выступая на экспертном совещании "Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя", получивший со своей семьей убежище в Армении, азербайджанский журналист талышского происхождения Шахин Мирзоев.

В мероприятии принимают участие председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Артак Закарян, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и др.

"Талыши в Азербайджане фактически находятся в информационной блокаде, те же, кто пытается как-либо воспрепятствовать этому, сурово наказываются. Желание талышей иметь телевидение, радио, газеты и учебники на талышском языке расценивается в Баку как сепаратизм. Говорящих об этом, объявляют врагами народа и сажают за "распространение наркотиков". Мне самому дали 7 суток лишь за требование, закрепленное в самой Конституции Азербайджана", - отметил он.

В результате подобной политики Баку Азербайджан за последние годы покинули более 300000 талышей и сегодня в Талыше, по его оценкам, назревает второй Карабах. Мирзоев отметил, что и сегодня в Азербайджане проживает более 2 миллионов талышей, которых уничтожить невозможно.

"Я не считаю, что мой приезд в Армению был сопряжен с рисками. Рискованным было бы возвращение в Азербайджан. Я приехал сюда свободно, и, думаю, не ошибся, вырвавшись из лап смерти", - подытожил Мирзоев.