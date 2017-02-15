Среда, 15 Февраля 2017 15:06

АрмИнфо. 25 лет назад в этот день, когда я летела на вертолете в Карабах, также шел снег. Степанакерт уже был в блокаде, а основным питанием жителей были хлеб и чай. Мой, везший горючее вертолет, подбили, и лишь чудом он не упал, и не загорелся, - заявила, выступая на экспертном совещании "Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя" журналист, автор документальных фильмов о карабахской войне Светлана Кульчицкая.

В мероприятии принимают участие председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Артак Закарян, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и др.

"Прекрасно помню боль в огромных армянских глазах мальчика, сказавшего мне "тетя, я так хочу читать". Помню уничтоженные снарядами больницы, роддомы, школы. Трижды побывав тогда в Карабахе, я осознала то время, то, что может сделать с людьми голод. Будучи родом из Питера, я, как и многие другие знаем, что такое блокада. Карабах и Армения стали для меня родной землей и эту незаживающую рану я буду помнить всегда", - заметила документалист.

По словам Кульчицкой воду в те дни горожане таскали на санях, а ступени степанакертских многоэтажек напоминали ледяную горку, поскольку жители поднимали воду на 13-15 этаж.

"Мне очень хочется, чтобы дети, нынешнее поколение забыли пережитое поколением того времени. Я вижу, что в Арцахе каждый день стреляют, умирают люди. Я не хочу, чтобы была война. Война - это страшно", - подчеркнула Кульчицкая.