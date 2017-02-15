Среда, 15 Февраля 2017 14:24

АрмИнфо.Мы должны довести, и доведем вещающий об азербайджанских преступлениях голос Арцаха до всего мира, - заявил, выступая на экспертном совещании "Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя" советник президента Нагорно-Карабахской Республики Эмиль Бабаян.

В мероприятии принимают участие председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Артак Закарян, журналист, автор документальных фильмов о карабахской войне Светлана Кульчицкая, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и др.

"Это весьма важно, учитывая характерную для Азербайджана тактику применения насилия, физического уничтожения мирного населения. Думаю, что в свете варварств учиненных военнослужащими регулярной армии Азербайджана в апреле прошлого года, четкая необходимость консолидации усилий налицо. Оставляя преступления безнаказанными, мы придаем противнику еще большую наглость", - отметил он.

В этом свете, советник поделился с участниками мероприятия подробностями весьма важной работы проводимой армянскими правозащитниками в ЕСПЧ с целью расследования и наказания инициаторов преступлений совершенных ВС Азербайджана в апреле 2016 года против гражданского населения и Армии обороны НКР.

При этом, Бабаян подчеркнул, что основной задачей Армии обороны НКР является защита, обеспечение безопасности мирного населения республики от подобного насилия и азербайджанской агрессии.