Среда, 15 Февраля 2017 12:31

АрмИнфо. Снег и в отдельных местах туман ждет жителей Армении в течение ближайших 5 дней.

Согласно МЧС Армении, на территории республики 15-го февраля в большинстве регионов время от времени, 16-го в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе, 17-го только в марзе Сюник и в Арцахе ожидается слабый снег, в отдельных местах-туман. С 18-19 ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с. С 17-18 февраля температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

В столице Армении 15-го февраля время от времени ожидается слабый снег, 16-го ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. С 17-19 ожидается погода без осадков. 15-го, 16-го февраля столбик термометра днем покажет около 1-3 градусов мороза, а 17 - го, 18-го и 19-го от 3 до 5 градусов ниже нуля. Ночью с 15-го и 16-го ожидается 7-9, 9-11, а 17 - го, 18-го и 19-го от 13 до 20 градусов ниже нуля.