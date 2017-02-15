Среда, 15 Февраля 2017 12:02

АрмИнфо.Председатели Комитета по армянским вопросам Конгресса США призвали коллег подписаться под письмом к президенту страны Дональду Трампу с просьбой признать Геноцида армян в Османской империи. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Армянской Ассамблеи Америки.

В своем письме конгрессмены Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Трот и Дэвид Валадо, а также Адам Шифф и Гус Билиракис призвали Белый Дом, руководствуясь историческим лидерством Соединенных Штатов в деле защиты прав человека, 24 апреля текущего года правильно охарактеризовать события 1915 года.

Сопредседатели ААА констатировали, что признав Геноцид армян, президент США отдаст дань уважения не только памяти жертв, но и стойкости переживших Геноцид, а также многим американцам с армянскими корнями, которые трудятся на благо и процветание Америки. "Президент Рейган в 1981 году признал Геноцид армян, то же самое сделала и администрация Эйзенхауэра в 1951 году представленными в Международный суд юстиции документами. Палата представителей также помянула Геноцид армян принятыми в 1975-ом и 1984-ом годах резолюциями. А после массовых убийств в Османской империи с целью оказания помощи армянам, ассирийцам, грекам и другим подвергшимся преследованиям меньшинствам Вашингтон предоставил содействие на историческом уровне, действующий при спонсорстве Конгресса ближневосточный комитет в те годы собрал 116 млн долларов, что эквивалентно сегодняшним 2,5 млрд долларов>, - отметили руководители ААА, и в этом контексте подчеркнули, что признав Геноцид армян, Трамп встанет на защиту национальных меньшинств и потерпевших во всём мире, чьи основополагающие права и свободы попираются, и к которым привержены США.