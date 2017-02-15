Среда, 15 Февраля 2017 11:57

АрмИнфо. Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA ) призвал Госдеп США воспрепятствовать продаже Азербайджану израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". Организация выразила озабоченность в связи с опасностью распространения данного оружия и рисками, которые оно может нанести интересам США в регионе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Комитета, 13 февраля ANCA направило письмо в военный комитет Госдепа, в котором попросил официальный Вашингтон помешать продаже Азербайджану "Железного купола". "Полагаем, что данный шаг подорвет интересы США в регионе, повысит риски возобновления конфликта, отдалит процесс по установлению мира и потенциально позволит попасть в руки антиамериканских держав технологий современного вооружения", - говорится в обращении организации.

В то же время, ANCA руководствуясь законом о свободе информации, попросил предоставить всю имеющиеся официальные доклады, связанные спродажей "Железного купола" Азербайджану.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил убеждение, что данная система будет лишь подстегивать президента Азербайджана Ильхама Алиева обострять ситуацию в зоне конфликта. "Данная продажа подорвет усилия Америки и ОБСЕ, направленные на укрепление мира и нераспространение оружия, тем самым, повышая риски как дестабилизации ситуации на Кавказе, так и попадания современных оружейных технологий в руки антиамериканских стран - через Беларусь в Северную Корею", - считает Амбарян.

Напомним, что в начале октября 2016 года депутат парламента Азербайджана сообщил о намерении Баку приобрести у Израиля системы "Железный купол". Он отметил, что вооружение уже готово к поставке.

"Железный купол" - тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Система разработана израильской компанией Rafael.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Израиль и Азербайджан за годы сотрудничества в военно-промышленной сфере заключили контракты почти на 5 миллиардов долларов, большая часть из них уже выполнена.