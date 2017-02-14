Вторник, 14 Февраля 2017 20:12

АрмИнфо.Пропорциональный список Республиканской партии Армении на предстоящих 2 апреля парламентских выборах возглавил министр обороны страны Виген Саркисян, - сообщил журналистам по итогам заседания Исполнительного органа РПА спикер партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, в пропорциональный список партии включено 64 человека, а в региональный - 133.

Первая десятка списка РПА: Виген Саркисян, Тарон Маркарян, Арпине Ованнисян, Ара Баблоян, Армен Амирян, Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Маргарит Есаян, Самвел Фарманян, Карен Авакян.

Начальника штаба на выборах у РПА не будет, поскольку штаб будет руководиться Исполнительным органом партии, возглавляемым ее лидером Сержем Саргсяном