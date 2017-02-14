Вторник, 14 Февраля 2017 20:10

АрмИнфо.Beeline объявляет о снижении цены на смартфон Beeline Smart 8 Dual и старте его продаж со специальным тарифом <Смарт 600>. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в офисах продаж и обслуживания компании смартфон Beeline Smart 8 Dual теперь можно приобрести по цене 23900 драмов.

Согласно источнику, телефон продается со специальным предложением <Смарт 600>, в рамках которого абоненту ежемесячно предоставляется 600 внутрисетевых минут и 600 Мб интернета в течение 6-ти месяцев.

Смартфон Beeline Smart 8 - бюджетная модель, которая оснащена 4-ядерным процессором и работает под управлением операционной системы Android 6.0. В телефоне установлены 2 камеры, а сам смартфон поддерживает 2 SIM-карты и работает в сетях 2G и 3G.

<Брендированные смартфоны Beeline традиционно пользуются популярностью в Армении, и наша новая линейка не стала исключением. В декабре Beeline занял второе место по числу проданных смартфонов в Армении, предоставив тысячам абонентов доступные телефоны, способные удовлетворить потребности большинства пользователей>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин, добавив, что, согласно отчету GFK, в декабре 2016 года Beeline занял второе место по числу смартфонов проданных в Армении.

Получить дополнительную информацию можно на сайте www.beeline.am, в приложении <My Beeline Armenia>, с помощью чата на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611, или в ближайшем офисе Beeline.

Отметим, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".