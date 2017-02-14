Вторник, 14 Февраля 2017 18:42

АрмИнфо.Союза ветеранов спецназа милиции (ОМОН) присоединился к блоку "Царукян" для участие в парламентских выборах.

Ранее председатель Союза Гриша Саркисян заявил, что разочарованные и отчаявшиеся воины-освободители потеряли веру в будущее. Он заверил, что у них есть воля и мощь для проведения свободных парламентских выборов.

Отметим, что блок "Царукян" будет сформирован вокруг лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, который покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном, когда решил перейти в стан радикальной оппозиции. Однако 17 января нынешнего года он заявил, что открывает закрытую страницу политической деятельности и примет участие в парламентских выборах. Задолго до этого АрмИнфо, ссылаясь на источники во властных кругах, сообщало, что Царукян достиг договоренности с президентом о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией Армении после парламентских выборов 2017 года. Теперь же ППА ведет переговоры с движением "Единение", Армянским общенациональным движением об участие в выборах в составе единого блока. Партии "Альянс", "Аракелутюн" и "Национальное согласие" также заявили о намерении присоединиться к этому блоку, однако пока Царукян не отреагировал на это. Уже стало ясно, что переговоры о сотрудничестве прекратились с социал-демократической партией <Гнчакян> и "Рамкавар-Азатакан".-