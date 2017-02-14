Вторник, 14 Февраля 2017 16:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

15 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой

улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше;

11:00-15:00 улицы 2, 3 и 1-ый переулок селе Джрашен;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 улица Маштоца, кварталы "Звартноц", "Арагаци 1" и "2" в городе Эчмиадзин; улицы Маштоца, Шолохова, Хачатряна, Маисян, Ханджян, Кнунянц, Спандаряна, Баграмяна, Араратян, Шаумян, Ширванзаде, Гукасяна, Калинина, Пионеракан, Арам Манукян, Матросова, Зои, Аветисяна, Лисицян, Карчикян, Куйбышев, Орджоникидзе, Мехакян, Крупской, Есаян, Камо, Контанян, Катовского, Комунарнери, Исиле-Мулинои, Советакан Банаки в селе Звартноц.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.