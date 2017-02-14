Вторник, 14 Февраля 2017 16:39

АрмИнфо.Франция и Армения находятся на пороге выборов, исход которых может привести к серьезным изменениям. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

<Все зависит от итогов предстоящих выборов. Сложно провести параллели между Арменией и Францией, так как у наших стран разные политические системы. Армения осуществила институциональные изменения и переходит к парламентской форме правления, между тем, как Франция осталась верной президентской форме. Выбрать президента будет сложно. Внимание всего мирового сообщества будет приковано к процессам, протекающим в последнее воскресенье апреля (30 апреля - выборы президента Франции - Ред.)>, - отметил дипломат.

Коснувшись, внедрения видеокамер на избирательных участках в Армении, дипломат выразил убеждение, что этот шаг прежде всего преследует цель повысить доверие избирателей к выборам в стране, чтобы армянский избиратель смог пойти и сделать свободный, независимый выбор. <Наверное, именно поэтому, ЕС после раздумий решил оказать содействие Армении в этом вопросе и выделил $7 млн. для реализации этой цели.

Мы все желаем, чтобы выборы прошли в лучших условиях. $7 млн. достаточно серьезная цифра, отражающая желание, надежду и даже требование, чтобы предстоящие выборы были проведены наилучшим образом>, - отметил дипломат. При этом, он сообщил, что Франция в рамках двустороннего взаимодействия, не посчитала целесообразным выделение средств по этому вопросу. Однако, Шарпантье напомнил, что 18 % средств французских налогоплательщиков направляются в ЕС, следовательно, со стороны Франции в этот проект было направлено порядка $1 млн.

Парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления.

Напомним, что положение об установке видеокамер на всех избирательных участках закреплено в новом Избирательном кодексе, который был принят в результате достигнутого между оппозицией и властью согласия. Тем не менее, министр, руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян не исключил, что во время предстоящих парламентских выборов на избирательных участках может не быть видеокамер, поскольку пока не нашлась та организация, которая осуществит программирование и установку системы технического контроля.