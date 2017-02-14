Вторник, 14 Февраля 2017 15:37

АрмИнфо. Блок "Царукян" и Социал-демократическая партия <Гнчакян> прекратили переговоры о сотрудничестве в ходе предстоящих парламентских выборов.

Согласно сообщению пресс-службы СДПГ, переговоры были начаты по инициативе лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. "СДПГ согласилась присоединиться к этой платформе, где в состав альянса должны были войти партия "Процветающая Армения", "Рамкавар-Азатакан" и "Армянское общенациональное движение" (АОД), а также движение "Единство". Политические консультации проводились на всех уровнях, в том числе и с Царукяном, с которым была достигнута политическая договоренность по всем возможным вопросам. СДПГ должна была участвовать с 8 кандидатами по рейтинговому списку, исключительно на собственные средства. Руководство СДПГ на этих условиях было готово оказывать моральную поддержку блоку, однако уже несколько дней, как в одностороннем порядке нарушаются политические договоренности, вследствие чего СДПГ прекращает обсуждения с блоком",

- подчеркнуто в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян распространила заявление, в котором отмечается, что СДПГ сама отреагировала на призыв лидера ППА консолидироваться и совместными усилиями решить проблемы, стоящие перед страной. " Как в случае с партией "Рамкавар-Азатакан", так и СДПГ между диаспоральными структурами политических сил есть разногласия и неоднозначное общественное и политическое восприятие, следовательно, проявляя большое уважение к представителям партии, на данном этапе Царукян не считает целесообразным продолжать сотрудничество", - подчеркнула она. При этом Тоноян заметила, что приоритетом для лидера блока является укрепление отношений Армения-Диаспора и вовлечение политических сил в этот вопрос.

Отметим, что Царукян покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном, когда решил перейти в стан радикальной оппозиции. Однако 17 января нынешнего года он заявил, что открывает закрытую страницу политической деятельности и примет участие в парламентских выборах. Задолго до этого АрмИнфо, ссылаясь на источники во властных кругах, сообщало, что Царукян достиг договоренности с президентом о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией Армении после парламентских выборов 2017 года. Теперь же ППА ведет переговоры с движением "Единение", Армянским общенациональным движением об участие в выборах в составе единого блока. Партии "Альянс", "Аракелутюн" и "Национальное согласие" также заявили о намерении присоединиться к этому блоку, однако пока Царукян не отреагировал на это.