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 Вторник, 14 Февраля 2017 15:35

Марианна Мкртчян

Виген Саркисян: Азербайджан продолжает курс государственной политики по дискриминации национальных меньшинств

Виген Саркисян: Азербайджан продолжает курс государственной политики по дискриминации национальных меньшинств

АрмИнфо. Азербайджан продолжает курс государственной политики по дискриминации национальных меньшинств, убежден министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, ярким примером этому является просьба гражданина Азербайджана Шахина Мирзоева к властям Армении о представлении

временного убежища.  <Обращение гражданина Азербайджана Мирзоева было рассмотрено и никаких оснований для того, чтобы отклонить просьбу, не было. Республика Армения совместно с международными структурами сделает все для защиты прав Шахина Мирзоева и поиска для него постоянного убежища>, - сказал Саркисян в беседе с журналистами.

11 ноября стало известно, что Армения предоставила убежище Шаину Мирзоеву и его семье. <Шаин Мирзоев обратился к властям Армении с

просьбой предоставить временное убежище, так как являясь членом Совета Талышской культуры, участником  Талышкого освободительного движения, корреспондентом газеты <Толиши Садо>  -  вследствие грубейших нарушений прав национальных и религиозных меньшинств и оказания в их отношении насильственных действий вынужден был бежать из Азербайджана и с семьей прибыл в Армению. Власти РА положительно отреагировали на просьбу Мирзоева>, - отмечалось в сообщении МИД Армении.

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