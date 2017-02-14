Вторник, 14 Февраля 2017 15:35

АрмИнфо. Азербайджан продолжает курс государственной политики по дискриминации национальных меньшинств, убежден министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, ярким примером этому является просьба гражданина Азербайджана Шахина Мирзоева к властям Армении о представлении

временного убежища. <Обращение гражданина Азербайджана Мирзоева было рассмотрено и никаких оснований для того, чтобы отклонить просьбу, не было. Республика Армения совместно с международными структурами сделает все для защиты прав Шахина Мирзоева и поиска для него постоянного убежища>, - сказал Саркисян в беседе с журналистами.

11 ноября стало известно, что Армения предоставила убежище Шаину Мирзоеву и его семье. <Шаин Мирзоев обратился к властям Армении с

просьбой предоставить временное убежище, так как являясь членом Совета Талышской культуры, участником Талышкого освободительного движения, корреспондентом газеты <Толиши Садо> - вследствие грубейших нарушений прав национальных и религиозных меньшинств и оказания в их отношении насильственных действий вынужден был бежать из Азербайджана и с семьей прибыл в Армению. Власти РА положительно отреагировали на просьбу Мирзоева>, - отмечалось в сообщении МИД Армении.