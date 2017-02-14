Вторник, 14 Февраля 2017 15:34

АрмИнфо.Программа максимум блока "Елк" сменить власть в Армении, программа минимум - стать противовесом в парламенте 6-го созыва. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер пропорционального списка блока и партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он заметил, что следя за выступлениями членом блоков "Оганян-Раффи- Осканян" и "Царукян" не замечал их оппозиционных намерений или планов по оосуждать возможность сотрудничества в ходе предстоящих парламентских выборов. "Они должны показать, чем отличаются от правящей Республиканской партии Армении, чтобы общество и другие политические силы увидели это. На данном этапе этих отличий я не вижу", - отметил Марукян. Он также посчитал странными выступления экс-министров Сейрана Оганяна и Вардана Осканяна о необходимости расследовать события первого марта 2008 года. "Об этом говорят лица, которые имели непосредственное отношение к событиям. Я не слышал каких-либо оппозиционных заявлений, пусть представят программу, и мы решим, созвучна их позиция нашей или нет", - подчеркнул Марукян.

В свою очередь, глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян считает, что блоки "Оганян-Раффи- Осканян" и "Царукян" должны многое доказать. "Непонятна их политическая ориентация и цели. Говоря о сотрудничестве необходимо учитывать точки соприкосновения. Думаю, при первой же возможности эти блоки начнут сотрудничать с РПА", - подчеркнул политик. Для него также неубедительны заявления Оганяна и Осканяна о необходимости расследователь события первого марта и наличии политзаключенных. "С подобным заявлением может выступить и экс-премьер Овик Абрамян - это ничего не значит. Для нас эти вопросы являются основами для деятельности, а не сиюминутными заявлениями. Осканян на протяжении 10 лет во внешнем мире оправдывал наличие политзаключенных в стране. Он был Риббентропом (министр иностранных дел Германии в 1938-1945 гг.) второго президента Роберта Кочаряна. Его пытаются оправдать тем, что он был министром иностранных дел. Если так, то Риббентропа не судили бы в Нюрнбергском суде", - подчеркнул Пашинян. При этом политик заметил, что Царукян сбежал с политического поля в самый ответственный момент, когда общество и политические силы были готовы к смене власти. "Теперь мы должны иметь гарантии о том, что в подобных ситуациях не будет убегающих", - подчеркнул он.

Лидер партии "Республика" Арам Саркисян заявил, что цель блока - получить максимум голосов и удержать их. Он считает, что

сотрудничеству "Елка" с данными блоками также может помешать позиции политических единиц по внешнеполитическим вопросам. "Оганян выступал за продление сроков размещения российской военной базы, Осканян приветствовал программу имущество взамен долга, никогда не выступал за свободную экономику, когда Кочарян заявлял об организованной экономике и т.д.", - подчеркнул глава партии. Он заметил, что нынешняя Конституция, противником которой он является, увеличивает роль парламента, следовательно, на этот раз не намерен отказываться от мандата, как ранее делал дважды.