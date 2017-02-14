Вторник, 14 Февраля 2017 13:29

АрмИнфо.Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не жалеют усилий для возобновления диалога между сторонами нагорно- карабахского конфликта. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

<Все страны-сопредседатели МГ убеждены, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Мы также считаем, что сложившаяся сегодня ситуация в зоне конфликта не приемлема и уже не удовлетворяет ни одну из сторон, так как обе стороны несут потери>, - отметил он. При этом, он добавил, стороны конфликта в апреле прошлого года понесли серьезные потери, продолжающиеся по сей день. По словам французского дипломата, на всех уровнях встреч необходимо внедрение разработанных механизмов укрепления доверия.

В то же время, по убеждению посла, необходимо понимать, что ключ к решению конфликта находится в руках конфликтующих сторон, а не посредников и необходима политическая воля для достижения урегулирования. <В свою очередь, Франция готова принять у себя подобного рода встречу сторон, о чем заявлял и наш президент Франсуа Олланд. Конфликт можно найти лишь посредством мирных переговоров. И в современных реалиях есть подобные примеры разрешения конфликтов>, - отметил дипломат. Шарпантье также считает, что Мадридские принципы могут служить базой для разрешения конфликта.

Дипломат также не согласился с утверждением, что посредники делают сбалансированное заявление, в тех случаях, когда есть необходимость адресных призывов: <Внимательно изучите заявления минских посредников, озвученные последние 1- 1,5 года, прочтите между строк и вы поймете, что эти заявления были адресными>, - заключил Шарпантье.

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