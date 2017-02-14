Вторник, 14 Февраля 2017 13:13

АрмИнфо. Пропорциональный список блока "Елк" возглавит лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. "Для меня большая ответственность возглавлять список",- подчеркнул Марукян.

Второе место в пропорциональном списке занял лидер партии "Республика" Арам Саркисян, третье место досталось председателю партии "Гражданский договор" Николу Пашиняну. Отметим, что в выборах лидера партии участвовало по 13 делегатов от политсоветов каждой из партий, входящих в блок.

Отметим, что парламентские выборы в Армении назначены на 2 апреля, но многие политические силы, считают, что выбор даты противоречит положениям Конституции и Избирательного Кодекса, кроме того, по их мнению, проведение голосования в этот день имеет также моральный подтекст, поскольку 2 апреля исполняется годовщина апрельской войны. На сей счет Серж Саргсян заявил, что не против смены даты выборов, если будет полный политический консенсус, однако не из правовых соображений, поскольку, по мнению президента, его решение полностью соответствует требованиям Конституции и законов, а именно, исходя из морально-этических норм. <Я бы тоже хотел 2 апреля и следующие несколько дней посвятить памяти наших героев>,- заявил Саргсян. Согласно источникам АрмИнфо, выборы, скорее всего, состоятся 9 апреля.