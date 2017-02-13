Понедельник, 13 Февраля 2017 20:26

АрмИнфо.Сотрудники офиса Омбудсмена Армении, совершили не объявленный визит в УИУ "Больница для осужденных" с целью ознакомления с условиями содержания и изучения состояния здоровья, доставившего хлеб группе <Сасна црер> Артура Саркисяна, который ранее объявил голодовку.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, сотрудники офиса провели отдельную беседу с Саркисяном, детально изучили условия

его содержания и медкарту. <В результате изучения медкарты выяснилось, что с 9 по 13 февраля Саркисяна регулярно посещали врачи и в карте внесены пометки об отказе от медпомощи. Защитник прав человека, по личной инициативе начал процедуру по обеспечению права сохранения здоровья Саркисяна>, - говорится в сообщении офиса.

Отметим, что Саркисян был освобожден из-под стражи 31 декабря 2016 года по болезни. Однако 9 февраля суд принял решение вновь арестовать Саркисяна сроком на два месяца. 10 февраля Артур Саркисян в знак протеста против инкриминируемого уму преступления, представил заявление о голодовке и в письменной форме отказался от посылки.

Напомни, что Артур Саркисян 26 июля прорвал полицейский кордон возле захваченного полка ППС на своей машине и доставил еду членам Группы <Сасна црер>. В настоящее время ему инкриминируется содействие вооруженной группе. Вооруженная группа <Сасна црер> 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля <Сасна црер> сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.