Понедельник, 13 Февраля 2017 19:57

АрмИнфо. Beeline в Армении объявил о продлении срока действия акции в рамках услуги <Доверительный платеж> до 31 декабря 2017 года, где объем предоставляемой суммы составит от 300 драмов до 9000 драмов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, акция доступна для абонентов предоплатой системы расчетов мобильной связи Beeline.

, - отметил гендиректор компании Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, предоставленная сумма в рамках акции <Доверительный платеж> будет зависеть от расходов абонентов на сотовую связь за последние 3 месяца. Активизировать услугу <Доверительный платеж> можно в домашней сети, а также в роуминге, набрав 141#. Срок действия начисленной суммы - 3 дня, по истечении которых сумма <Доверительного платежа> будет списана со счета автоматически, даже если на нем по прежнему нет средств. Услуга предоставляется тем клиентам, которые свыше 3 месяцев являются абонентами Beeline.

Более детальную информацию об услуге можно получить на сайте www.beeline.am , отправив сообщение на официальную фейсбуковую страницу Beeline, позвонив на бесплатный номер 0611, или посетив один из центров обслуживания компании.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".