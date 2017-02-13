Понедельник, 13 Февраля 2017 19:56

АрмИнфо. Международная специализированная преступная группировка похитила из армянских банкоматов порядка 133 млн. драмов. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

<Согласно данным, имеющимся в распоряжении СНБ Армении, на территории постсоветских стран действует специализированная международная преступная группировка, осуществляющая хищения финансовых средств, посредством отправления на электронные адреса вредоносных компьютерных программ. Придавая важность безопасности личных данных, корпоративной тайне и финансовой информации, СНБ Армении призывает физических и юридических лиц проявлять здравую осторожность к поступающим на электронные адреса письмам неизвестного происхождения и удалять, не открывая их>, - говорится в сообщении СНБ Армении. При этом в ведомстве отмечают, что подобный случай был зафиксирован и на территории Армении, так преступная группировка, от имени одного из ведомств РА, направила на рабочие мейлы сотрудников коммерческого банка, действующего в Армении, несколько десятков сообщений с вредоносной программой, посредством которых проникла во внутреннюю сеть банка и завладела информацией, хранящейся там.

<Затем, на один из серверов банка была внедрена и запущена дистанционная программа, с помощью которых банкоматы коммерческого банка были заражены вышеуказанной вредоносной программой, тем самым нарушив их естественную работу. Впоследствии, члены преступной группировки, прибывшие в Армению, из 22 банкоматов, в Ереване и Абовяне похитили в целом около 133 млн. драмов. Выяснены личности всех трех иностранных граждан, совершивших преступления. В СНБ Армении по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статей 254 ч.4 п.1 УК РА ( незаконное или неправомерное овладение информацией, хранящейся в компьютерной системе), 256 ч.2 п. 1 и п.2 (разработка, использование и распространение вредоносных программ с целью обогащения), 181 ч.3 п.1 и п.2 (хищения в особо крупных размерах, посредством компьютерной техники),190 ч.3 п.1 и п.2 (присвоение имущества, полученного преступным путем). Данные лица объявлены в международный розыск>, - говорится в сообщении СНБ Армении, при этом добавляется, что при взаимодействии с международными партнерами осуществляются меры по выявлению остальных участников группировки.