Понедельник, 13 Февраля 2017 18:13

АрмИнфо. 2017 год в ПАО "Газпром" объявлен Годом экологии. В ЗАО "Газпром Армения" разработан план экологических мероприятий, направленных на поддержание благоприятной окружающей среды и повышение экологической информированности сотрудников компании, сообщила пресс-служба компании.

В первом квартале текущего года работники компании проведут экологические субботники, очистку прибрежных зон водоемов и мероприятия по восстановлению лесных участков. Запланирована посадка исчезающих и ценных видов деревьев в одной из природоохранных зон, а также закладка аллеи, приуроченная к 20-летию образования Общества. Будет организован агитационный велопробег "Наша планета - наш общий дом", приуроченный ко Дню защиты Земли. Планом на Год экологии предусмотрен целый ряд других эколого-просветительских мероприятий. В частности, намечено проведение конкурса детских рисунков на тему экологии, будет организован поход с участием юных экологов для ознакомления с флорой и фауной заповедников Армении, в одной из школ Еревана или области будет создан экологический класс.

Сотрудники компании <Газпром Армения> проведут также акции "День без табака" и "День без автомобиля". В рамках мероприятий Года экологии в 2017 году будет организован показ фильма об экологических преимуществах газомоторного топлива и положительном экологическом эффекте от использования КПГ в Армении. По итогам просмотра запланирован круглый стол с участием НПО и экспертов в области экологии.

ЗАО "Газпром Армения" является 100-процентным дочерним предприятием ПАО "Газпром", обеспечивая поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения. В составе газотранспортной системы (ГТС) обслуживается 1685 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. "Газпром Армения" - однa из ведущих компаний Армении, занимает лидирующие и стабильные позиции в системообразующей отрасли экономики Армении.