Понедельник, 13 Февраля 2017 17:45

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд в Ереване 13 февраля в очередной раз отказался освободить одного из лидеров группы "Сасна црер" Павла Манукяна под залог.

По словам адвоката Манукяна - Гранта Геворгяна, сторона защиты представила Апелляционную жалобу в связи с решением суда первой инстанции о продлении срока ареста. Сам подзащитный отказался явиться в зал судебных заседаний, поскольку счел бессмысленным участие в процессе, исход которого заранее предопределен. Как отметил адвокат, суд обосновал свое решение общими формулировками: "о том, что находясь на свободе, он может препятствовать следствию или скрыться от следственного органа". Меж тем, по словам адвоката, следователь так и не смог обосновать, как лицо, получившее огнестрельное ранение может препятствовать работе следственного органа. Другой обвиняемый, проходящий в рамках уголовного дела по захвату здания полка ППС в Эребуни, член гражданской инициативы "Учредительный парламент" Ованнес Казарян был освобожден прямо в зале суда. Апелляционный суд сегодня удовлетворил ходатайство адвоката Ованнеса Казаряна - Ани Чатинян, и отменил решение суда первой инстанции ереванских административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун о продлении срока ареста на два месяца.

Отметим, что Павел Манукян проходит по делу о вооруженном захвате группой "Сасна црер" здания Полка Патрульной Службы Полиции. Ему инкриминируется захват зданий и транспортных средств, незаконное хранение, использование и распространение оружия. После столкновений между участниками акции протеста и полицейскими, которые произошли в ереванском районе Сари тах в ночь на 30 июля, в отделение полиции был доставлен представитель "Учредительного парламента" Ованнес Казарян, который 2 августа был взят под арест. Казаряну выдвинуто обвинение по ч.2 ст.225 УК РА - участие в массовых беспорядках. В качестве меры пресечения к представителю "Учредительного парламента" был применен 2-месячный арест, после чего он находится в тюрьме "Нубарашен". Как заявляла адвокат Казаряна Ани Чатинян, ссылаясь на слова своего подзащитного, никакого преступления он не совершал. "А участие в акции протеста, по его словам, не причина для осуждения людей",- отметила адвокат.