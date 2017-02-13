Понедельник, 13 Февраля 2017 16:55

АрмИнфо.Армении необходимы системные изменения. Об этом 13 февраля в беседе с журналистами заявил экс-министр обороны Армении и член блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян.

Относительно того, пойдет ли блок на смену власти Оганян заявил, что все члены данного политического объединения будут участвовать в выборах с намерением сформировать новую властью. "То, что стране нужны системные изменения, понимаем не только мы, но и 99% граждан страны", - отметил экс-министр. При этом он призвал не спешить с лозунгами об уличной борьбе. "Я предлагаю, чтобы мы цивилизованным образом и в мирных условиях выполняли наши обязательства, и повели народ к мирным выборам", - подчеркнул он. Однако Оганян заметил, если блок будет организовывать митинги на площади Свободы, то он непременно будет присутствовать.

Отвечая на вопрос о том, что будет ли в повестке блока вопрос раскрытия дела о событиях 1-марта 2008 года, экс-министр заявил, что политическая единица будет действовать исключительно в рамках закона. "Если есть какие-либо упущения, которые были и до сих пор не раскрыты, то мы непременно используем нашу силу для раскрытия", - подчеркнул он. Оганян также признал, что сейчас в Армении есть политзаключенные.

Отметим, что 13 февраля в Ереване экс-министр обороны Сейран Оганян, а также экс- главы МИД Армении и лидеры партий "Единение" Вардан Осканян и "Наследие" Раффи Ованнисян подписали соглашении об участии в парламентских выборах в блоке. К блоку также присоединились партия "Справедливость" и Народная партия, а также общественные организации "Объединенные армяне" и "Независимый судья". Ранее же от сотрудничества с данным блоком отказались партия "Третья Республика" и Демпартия Армении.