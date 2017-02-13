Понедельник, 13 Февраля 2017 16:53

АрмИнфо.Роль экс-министра обороны Нагорно- Карабахской Республики Самвела Бабаяна в вопросах формирования блока "Оганян- Раффи-Осканян" и в его деятельности невелика. Об этом 13 февраля в беседе с журналистами заявил экс-министр обороны и лидер блока Сейран Оганян.

"С Бабяном у нас близкие отношения, однако, он не играет большой роли в нашей общей деятельности", - заявил Оганян. При этом он добавил, что Бабаян не имел влияния на него в вопросе формирования данного блока.

Между тем, лидер партии "Единение" Вардан Осканян опроверг информацию о том, что Бабаян участвовал в формировании списка блока. "Переговоры ведет специальная группа, среди членов которой Бабаяна нет", - подчеркнул он.

Отметим, что покинувший ряды блока лидер партии "Третья Республика" Виктор Даллакян заявил, что Бабаян занимается координационными вопросами. Более того, он подчеркнул, что экс-министр имеет большое влияние на Оганяна и использует его политическую неопытность в своих целях. Согласно Даллакяну, Бабаян представил ему список, который должен возглавить Оганян, за ним последует лидер "Наследия" Раффи Ованнисян, глава "Единения" Вардан Осканян, после члены той же партии Элинар Варданян, Андраник Теванян, Ваге Ованнисян, член "Наследия" Армен Мартиросян, после еще 3 члена "Единения", а он сам должен был быть на 11 месте. Меж тем ранее лидер Демпартии Армении, которая также отказалась от сотрудничества с блоком, Арам Саркисня заявил, что среди членов блока начались разногласия именно из-за пропорционального списка и вмешательства Бабаяна.