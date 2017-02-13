Понедельник, 13 Февраля 2017 16:20

АрмИнфо. Грозя пальцем маленьким детям, Баку одновременно инициирует "Бакинскую платформу мира", что, как минимум, говорит о признаках политической шизофрении. Подобное мнение выразил журналистам директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"С одной стороны в Баку последовательно и упорно ищут, иногда даже находят лиц с фамилией, оканчивающейся на "ян". Но с другой, запрещают на свою территорию въезд 8-летнего ребенка только потому, что у него армянская фамилия. Поэтому, я бы охарактеризовал эту пропагандистскую программу Азербайджана, с целью изменения ситуации в имиджевой сфере как весьма беспомощную и свидетельствующую о слабости", - отметил он.

Политолог отметил, что к Армении все это не имеет никакого отношения, поскольку "армянские миротворцы" в Армении не живут, армянскому обществу не известны и никаких организаций не представляют.

"Все бы ничего, но Азербайджан занимается этой фантасмагорией в качестве государственной программы. С одной стороны - мы такие хорошие, к нам приезжают армяне, которых любим. Но с другой, - мы возьмём "Иреван", потому что он наш. Это даже не политическая паранойя, это - шизофрения, свидетельствующая о том, что, испытав много средств и не достигнув желаемого, в Баку уже просто не знают, что бы еще предпринять", - подытожил политолог.